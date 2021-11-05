Колишнього помічника Макрона засудили до тюремного терміну за побиття протестувальника

У Франції засудили колишнього радника президента Франції з безпеки Александра Беналля, який напав на антиурядового демонстранта в травні 2018 року.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Беналля був засуджений у п'ятницю до року в'язниці та двох років умовного ув'язнення за кількома звинуваченнями, включаючи напад.

Беналля відповідав за безпеку президента Франції Еммануеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року, а потім пішов з ним працювати до Єлисейського музею, де приєднався до команди, яка відповідала за безпеку.

У липні 2018 року ЗМІ опублікували кадри, на яких Беналля нападає на протестувальника під час демонстрації 1 травня. Через кілька днів після повідомлення Беналля був звільнений, і французька прокуратура почала кримінальне розслідування.

"Справа Беналла" переросла у великий скандал із залученням головних помічників Макрона.

Скандал чинив тиск на Макрона, викликаючи різку критику з боку опозиції та комітету сенаторів, які стверджували, що Беналля отримав вигоду від "незрозумілої поблажливості" Єлисейського двору.

Французькі ЗМІ також писали, що Беналля мав зв'язки з російськими олігархами та отримав від них 2,2 мільйона євро за охоронні послуги.