Полиция отпустила экс-советник Макрона, задержанного по делу о контракте с российским олигархом

Французская полиция в четверг 16 декабря отпустила бывшего советника президента Эммануэля Макрона Александра Беналлу без предъявления обвинений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации RFI.

Два дня назад он был задержан по делу о контрактах с российским олигархом, заподозренный в торговле влиянием, коррупции и отмывании средств, полученных путем ухода от налогов.

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Национальная финансовая прокуратура заподозрила Беналлу из-за контракта, заключенного между российским олигархом Искандером Махмудовым и компанией Mars бывшего сотрудника охраны президентской партии "Вперед, Республика!" Венсана Краза.

В 2018 году Махмудов перечислил на счета фирмы Краза, близкого знакомого и напарника Беналлы по работе в партии Макрона, 294 тысяч евро по контракту на предоставление охранных услуг олигарху и членам его семьи во Франции и Монако.

Компания Velours, на которую ранее работал Беналла, стала подрядчиком по этому контракту и получила более половины суммы – 172 200 евро. За три месяца действия соглашения об охране олигарха и его детей Махмудов так и не приехал во Францию.

Как отмечает издание Mediapart, которое в 2019 году первым сообщило о существовании контракта, в момент его заключения Беналла еще работал в Елисейском дворце. Он имел доступ к государственной тайне и входил в близкое окружение президента Макрона.

Журналисты-расследователи считали, что Беналла был посредником при заключении соглашения между Махмудовым и охранной фирмой Mars. Сам Беналла под присягой во время слушаний во французском Сенате говорил, что не имел никакого отношения к российскому контракту.

Беналлу продержали в полиции около двух суток – это максимальный срок, на который во Франции можно задержать человека без решения суда. Полиция взяла Беналлу и его супругу под стражу утром в понедельник.

Во Франции Беналла уже был приговорен по делу о насилии на первомайской демонстрации к трем годам заключения, два из них условно, а год – под домашним арестом.