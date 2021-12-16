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Регулятор ЕС одобрил таблетки от коронавируса от Pfizer

Четверг, 16 декабря 2021, 17:49

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Европейском Союзе противоковидной таблетки от Pfizer, еще не получившей полноценного разрешения на применение в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении EMA.

Комитет EMA по лекарственным средствам издал рекомендации по использованию Paxlovid (PF-07321332 и ритонавир) для лечения COVID-19. Лекарства, которые еще не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск прогрессирования к тяжелому заболеванию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, EMA обнародовала эту рекомендацию, чтобы поддержать национальные органы власти, которые могут принять решение о возможном раннем использовании препарата до получения разрешения на маркетинг, например в условиях безотлагательного использования, в свете роста уровня заражения и смертности от COVID-19 во всем ЕС.

Paxlovid следует вводить как можно быстрее после установления диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после начала симптомов. Два действующих вещества препарата, PF-07321332 и ритонавир, которые выпускаются в виде отдельных таблеток, следует принимать вместе дважды в день в течение пяти дней.

Напомним, в ноябре EMA предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

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