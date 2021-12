В Швеции сожгли известного соломенного козла, которого предыдущие 4 года удавалось защитить

В шведском городе Евле в ночь на 17 декабря сожгли соломенного козла, установленного перед Рождеством, и его меньшую копию - после того, как четыре года подряд скульптуру удавалось защитить от попыток сжечь её.

Скульптуру гигантского козла из соломы на деревянном каркасе город впервые установил в 1966 году – как рождественское украшение и дополнительный магнит для туристов. С того времени козел стал традиционным украшением муниципалитета, привлекая местных жителей и гостей. Его сооружают в последние дни ноября и открывают для публики в начале декабря.

Так же традиционными стали попытки сжечь его. Такая судьба постигла уже самого первого козла - его подожгли ровно в полночь с наступлением нового года. Лишь в отдельные годы скульптуре удалось пережить праздничный период, несмотря на то, что поджигателям угрожает административная ответственность.

Последние четыре года стали самым продолжительным периодом за почти 50-летнюю историю традиции, когда козел не пострадал.

В 2021 году город установил две скульптуры - обычную большую и меньшую копию.

Около 4 утра 17 декабря полиция получила сообщение, что скульптура горит. До прибытия на место пожарных козел почти полностью сгорел, при этом сожгли обе скульптуры.

40-летнего поджигателя задержали на месте, ему грозит ответственность за нанесение значительного материального ущерба.

У муниципалитета есть отдельный сайт, посвященный евльскому козлу, также для него ведут аккаунт в Twitter.

