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В Швеции сожгли известного соломенного козла, которого предыдущие 4 года удавалось защитить

Пятница, 17 декабря 2021, 10:51

В шведском городе Евле в ночь на 17 декабря сожгли соломенного козла, установленного перед Рождеством, и его меньшую копию - после того, как четыре года подряд скульптуру удавалось защитить от попыток сжечь её.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Скульптуру гигантского козла из соломы на деревянном каркасе город впервые установил в 1966 году – как рождественское украшение и дополнительный магнит для туристов. С того времени козел стал традиционным украшением муниципалитета, привлекая местных жителей и гостей. Его сооружают в последние дни ноября и открывают для публики в начале декабря.

Так же традиционными стали попытки сжечь его. Такая судьба постигла уже самого первого козла - его подожгли ровно в полночь с наступлением нового года. Лишь в отдельные годы скульптуре удалось пережить праздничный период, несмотря на то, что поджигателям угрожает административная ответственность.

Последние четыре года стали самым продолжительным периодом за почти 50-летнюю историю традиции, когда козел не пострадал.

В 2021 году город установил две скульптуры - обычную большую и меньшую копию.

Около 4 утра 17 декабря полиция получила сообщение, что скульптура горит. До прибытия на место пожарных козел почти полностью сгорел, при этом сожгли обе скульптуры.

 

40-летнего поджигателя задержали на месте, ему грозит ответственность за нанесение значительного материального ущерба.

У муниципалитета есть отдельный сайт, посвященный евльскому козлу, также для него ведут аккаунт в Twitter.

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