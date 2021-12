ЄС збирається закупити у Pfizer-BioNTech 180 млн доз вакцини, адаптованої до штаму "Омікрон"

Країни-члени ЄС домовилися між собою про закупівлю у компаній-партнерів Pfizer і BioNTech 180 млн доз вакцини від коронавірусу, адаптованої до особливостей штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, контрактні зобов’язання передбачають, що компанії за потреби здійснять адаптацію вакцини протягом ста днів.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer