ЄС збирається закупити у Pfizer-BioNTech 180 млн доз вакцини, адаптованої до штаму "Омікрон"

Країни-члени ЄС домовилися між собою про закупівлю у компаній-партнерів Pfizer і BioNTech 180 млн доз вакцини від коронавірусу, адаптованої до особливостей штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, контрактні зобов’язання передбачають, що компанії за потреби здійснять адаптацію вакцини протягом ста днів.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021

Pfizer і BioNTech почали розробляти адаптовану вакцину 25 листопада, прогнозуючи, що вона буде готова до березня, пише Reuters.

Третій контракт ЄС із компаніями-партнерами передбачає, що блок з кінця 2021 по 2023 рік може закупити до 1,8 млрд доз вакцин, у тому числі адаптованих до мутованих штамів.

У Єврокомісії раніше заявили, що штам може стати домінуючим у Європі до середини січня.

Загалом на 16 грудня в країнах ЄС та Європейської економічної зони було відомо про 3158 випадків. Найбільше випадків зараження, принаймні з тих, які виявили, зареєстрували Норвегія і Данія.