ЕС собирается закупить у Pfizer-BioNTech 180 млн доз вакцины, адаптированной к штамму "Омикрон"

Страны-члены ЕС договорились между собой о закупке у компаний-партнеров Pfizer и BioNTech 180 млн доз вакцины от коронавируса, адаптированной к особенностям штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, контрактные обязательства предполагают, что компании при необходимости осуществят адаптацию вакцины в течение ста дней.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer