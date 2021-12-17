ЕС собирается закупить у Pfizer-BioNTech 180 млн доз вакцины, адаптированной к штамму "Омикрон"

Страны-члены ЕС договорились между собой о закупке у компаний-партнеров Pfizer и BioNTech 180 млн доз вакцины от коронавируса, адаптированной к особенностям штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, контрактные обязательства предполагают, что компании при необходимости осуществят адаптацию вакцины в течение ста дней.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group - @pfizer — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021

Pfizer и BioNTech начали разрабатывать адаптированную вакцину 25 ноября, прогнозируя, что она будет готова к марту, пишет Reuters.

Третий контракт ЕС с компаниями-партнерами предусматривает, что блок с конца 2021 по 2023 год может закупить до 1,8 млрд. доз вакцин, в том числе адаптированных к мутированным штаммам.

В Еврокомиссии ранее заявили, что штамм может стать доминирующим в Европе до середины января.

Всего на 16 декабря в странах ЕС и Европейской экономической зоне было известно о 3158 случаях. Больше всего случаев заражения, по крайней мере из обнаружившихся, зарегистрировали Норвегия и Дания.

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