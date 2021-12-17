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Українська сторона просить мінекономіки Німеччини переглянути рішення про вплив "Північного потоку-2"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:09

"Оператор ГТС України" звернувся до Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини із проханням переглянути рішення про вплив сертифікації газогону "Північний потік-2" на безпеку постачання газу до Європи.

Про це повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Оператор ГТС України" бере участь у процесі сертифікації Nord Stream-2 AG у Німеччині.

Макогон вважає, що українські аргументи можуть сприйняти як нові обставини, здатні вплинути на позицію профільного міністерства Німеччини. 

26 жовтня міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2". Експерти мінекономіки дійшли до висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання Німеччини та ЄС.

Втім, попри позитивний висновок міністерства, у листопаді німецький регулятор - Федеральне мережеве агентство - тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Невдовзі регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу не варто очікувати у першій половині наступного року.

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

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Німеччина Північний потік-2 Енергетика Росія
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