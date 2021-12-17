Зеленский и Джонсон обсудили Донбасс и энергетическую безопасность

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном вопросы энергетической безопасности и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в пятницу в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе", - отметил украинский президент.

Зеленский отметил, что ценит жесткую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Британии.

Напомним, 13 декабря Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону.

Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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