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Молдова засудила участь посла РФ в "інавгурації" лідера невизнаного Придністров’я

Субота, 18 грудня 2021, 17:37

МЗС Молдови назвало недружнім кроком участь посла РФ в Кишиневі в "інавгурації" лідера невизнаного Придністров’я.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві молдовського зовнішньополітичного відомства.

"У контексті участі посла Російської Федерації в Республіці Молдова Олега Васнецова в так званій "інавгурації" тираспольського лідера нагадуємо, що так звані "президентські вибори" у Придністров’ї регіону є нелегітимними і суперечать конституційному ладу Молдови" - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що участь глави дипломатичного представництва Російської Федерації в таких акціях Кишинів розцінює як недружню дію.

"Присутність іноземних дипломатів у діяльності, яка може бути використана в пропагандистських цілях, ніколи не зробить позитивного внеску у врегулювання придністровського конфлікту чи розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги" - наголосили в МЗС Молдови.

Повідомляється, що найближчим часом ця позиція буде доведена до посла РФ.

У невизнаному Придністров'ї 12 грудня відбулися сьомі "президентські вибори". На них переміг Вадим Красносельський, обраний на другий термін.

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Молдова Росія
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