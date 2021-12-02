У Молдові за крок до перемоги знімають з виборів помічницю "крадія мільярда"

У Молдові ЦВК розпорядилася зняти з виборів мера міста Бельци, другого за розміром в країні, кандидатку від партії "Шор" Марину Таубер, яка б майже гарантовано виграла у другому турі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації видання NewsMaker.

ЦВК рекомендувала суду Бельц анулювати кандидатуру Таубер через незадекларовані витрати партії "Шор" на харчування її активістів, які жили на базі відпочинку Dumbrava Albă, та інші фінансові порушення.

Марина Таубер є "правою рукою" політика Ілана Шора, якого вважають одним із організаторів так званої "крадіжки мільярду" з банків Молдови, він оголошений в розшук через це. На позачергових парламентських виборах 2021 року партія "Шор" набрала 5,75% голосів.

Таубер не вистачило зовсім трохи до перемоги на виборах у першому турі в листопаді, вона набрала 47,93%. До другого туру, який має відбутися 5 грудня, з нею вийшов незалежний кандидат Микола Григоришин, який отримав 20,93%. Григоришин був одним із тих, хто подав скаргу на Таубер.

На засіданні ЦВК Григоришин заявив, що активісти Таубер жили на базі, де їх годували тричі на день, і витрати на це не задекларували.

Таубер відповіла, що не розуміє, чому кандидат має декларувати те, що він їсть. Вона також зазначила, що у першому турі у неї як у кандидата не було проблем із фінансовими деклараціями.

В остаточному рішенні ЦВК йдеться, що анулювати реєстрацію Таубер як кандидата рекомендують через те, що партія допустила численні доведені фінансові порушення як під час цієї передвиборчої кампанії, так і під час попередніх. Тому пропозиція зняти кандидата вважається пропорційною щодо допущених порушень.

Раніше Таубер звинувачувала свого головного опонента Григоришина у тому, що він хоче зняти її з виборів і перебуває "в змові" з правлячою партією "Дія та солідарність" (PAS).

Остаточне рішення щодо зняття Таубер з виборів ухвалить суд міста Бельци.

У 2015 році у Молдові зняли з виборів проросійську партію Patria на чолі з Ренато Усатим через те, що вона фінансувалася з-за кордону і не декларувала свої доходи у відповідному звіті.