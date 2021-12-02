В Молдове в шаге от победы снимают с выборов помощницу "похитителя миллиарда"

В Молдове ЦИК распорядился снять с выборов мэра города Бельцы, второго по размеру в стране, кандидата от партии "Шор" Марину Таубер, которая почти гарантированно выигрывала во втором туре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации издания NewsMaker.

ЦИК рекомендовал суду Бельц аннулировать кандидатуру Таубер из-за незадекларированных расходов партии "Шор" на питание ее активистов, живших на базе отдыха Dumbrava Albă, и других финансовых нарушений.

Марина Таубер является "правой рукой" политика Илана Шора, которого считают одним из организаторов так называемой "кражи миллиарда" из банков Молдовы, он объявлен в розыск из-за этого. На внеочередных парламентских выборах 2021 года партия "Шор" набрала 5,75% голосов.

Таубер не хватило совсем немного до победы на выборах в первом туре в ноябре, она набрала 47,93%. Во второй тур, который должен состояться 5 декабря, с ней вышел независимый кандидат Николай Григоришин, получивший 20,93%. Григоришин был одним из тех, кто подал жалобу на Таубер.

На заседании ЦИК Григоришин заявил, что активисты Таубера жили на базе, где их кормили трижды в день, и расходы на это не задекларировали.

Таубер ответила, что не понимает, почему кандидат должен декларировать то, что он ест. Она также отметила, что в первом туре у нее, как у кандидата, не было проблем с финансовыми декларациями.

В окончательном решении ЦИК говорится, что аннулировать регистрацию Таубер как кандидата рекомендуют из-за того, что партия допустила многочисленные доказанные финансовые нарушения как во время предвыборной кампании, так и во время предыдущих. Поэтому предложение снять кандидата считается пропорциональным допущенным нарушениям.

Ранее Таубер обвиняла своего главного оппонента Григоришина в том, что он хочет снять ее с выборов и находится "в сговоре" с правящей партией "Действие и солидарность" (PAS).

Окончательное решение по снятию Таубер с выборов примет суд города Бельцы.

В 2015 году в Молдове сняли с выборов пророссийскую партию Patria во главе с Ренато Усатым из-за того, что она финансировалась из-за границы и не декларировала свои доходы в соответствующем отчете.