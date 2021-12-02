"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди до Польщі

"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди з України до Польщі, які курсуватимуть з Одеси та Львова до Перемишля.

Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Європейська правда"

Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02.

З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Поїзд №89/90 відправлятиметься з 12 грудня по днях курсування зі Львова о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19.

З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує: отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19); негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд); COVID-сертифікат про одужання у додатку "Дія".

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