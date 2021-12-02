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"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу

Четверг, 2 декабря 2021, 10:01

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Украины в Польшу, которые будут курсировать из Одессы и Львова в Перемышль.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Европейская правда"

Поезд №36/35 Одесса – Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и отправляться из Одессы в 18:22, прибывая в конечную станцию ​​в 09:02.

Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря по дням курсирования из Львова в 16:20 и в Перемышль будет прибывать в 18:19.

Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий: получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19); отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд); COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія".

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