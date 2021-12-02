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Агентство ЄС починає вивчати дані щодо ще однієї потенційної вакцини від COVID-19

Четвер, 2 грудня 2021, 13:41

Європейське агентство з лікарських засобів починає вивчати дані щодо потенційної вакцини від коронавірусу VLA2001 компанії Valneva. 

Як пише "Європейська правда", про це ЕМА повідомило 2 грудня.

"Рішення Комітету з лікарських засобів для людей грунтується на попередніх результатах лабораторних досліджень та ранніх клінічних дослідженнях на дорослих. Дослідження стверджують, що вакцина викликає вироблення антитіл проти SARS-CoV-2, вірусу, який спричиняє COVID-19, і може давати захист від хвороби", - зазначають у заяві. 

Агентство дослідить дані, щоб встановити, чи переваги вакцини більші, ніж потенційні ризики. Огляд даних триватиме доти, доки отримають достатньо доказів для подання заявки на отримання умовного схвалення вакцини. 

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія затвердила контракт, що передбачає потенційне придбання вакцини від коронавірусу компанії Valneva, якщо вона успішно пройде усі випробування і отримає схвалення.

Вакцина Valneva виготовлена за традиційною технологією з використанням інактивованого вірусу, тією ж, за якою виготовляють більшість вакцин від грипу та дитячих вакцин. Наразі це єдина ковідна вакцина-кандидат у Європі з такою технологією на стадії клінічних випробувань. 

Нагадаємо, на цей час у ЄС використовують чотири вакцини - BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Janssen (Johnson & Johnson).

Контракти про потенційну закупівлю вакцини, крім Valneva, укладені з Sanofi-GSK, CureVac і Novavax. 

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Вакцини Коронавірус
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