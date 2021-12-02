Агентство ЕС начинает изучать данные еще об одной потенциальной вакцине от COVID-19.

Европейское агентство по лекарственным средствам начинает изучать данные о потенциальной вакцине от коронавируса VLA2001 компании Valneva.

Как пишет "Европейская правда", об этом ЭМА сообщило 2 декабря.

"Решение Комитета по лекарственным средствам для людей основывается на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследованиях на взрослых", – отмечают в заявлении.

Агентство исследует данные, чтобы установить, больше ли преимущества вакцины, чем потенциальные риски. Обзор данных будет продолжаться до получения доказательств для подачи заявки на получение условного одобрения вакцины.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия утвердила контракт, предусматривающий потенциальную покупку вакцины от коронавируса компании Valneva, если она успешно пройдет все испытания и получит одобрение.

Вакцина Valneva изготовлена ​​по традиционной технологии с использованием инактивированного вируса, той же, по которой производится большинство вакцин от гриппа и детских вакцин. В настоящее время это единственная вакцина-кандидат в Европе с такой технологией на стадии клинических испытаний.

Напомним, в настоящее время в ЕС используют четыре вакцины - BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

Контракты о потенциальной закупке вакцины, кроме Valneva, заключены с Sanofi-GSK, CureVac и Novavax.

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