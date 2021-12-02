Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Єврокомісія оштрафувала п'ять великих банків на 344 млн євро за валютну змову

Четвер, 2 грудня 2021, 15:57

Європейська комісія наклала штраф у розмірі 344 мільйони євро на п'ять великих банків за участь у картельній змові з торгівлі іноземною валютою.

Про це йдеться у заяві ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Рішення стосується великих банків Європи: швейцарських Credit Suisse та UBS, а також британських RBS, HSBC та Barclays.

Комісія виявила, що деякі трейдери цих банків обмінювалися конфіденційною інформацією та торговими планами в чаті під назвою Sterling Lads. У деяких випадках навіть узгоджували торгові стратегії.

"Змова п'яти банків підірвала цілісність фінансового сектора за рахунок європейської економіки та споживачів", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Обмін інформацією дозволив трейдерам "приймати поінформовані ринкові рішення про те, продавати або купувати валюти, які були в них у портфелях, на відміну від ситуації, коли трейдери, які діють незалежно один від одного, беруть на себе невід'ємний ризик при прийнятті цих рішень".

UBS отримав імунітет, оскільки розкрив існування картелю, йому вдалося уникнути штрафу 94 мільйони євро. Три інші банки співпрацювали зі слідством, отримавши таким чином менші штрафи: HSBC був оштрафований на 174,3 мільйона євро; Barclays – 54,3 мільйона євро; RBS (нині NatWest) – 32,5 мільйона євро.

Credit Suisse, який відмовився співпрацювати в рамках процедур пом'якшення покарання або врегулювання суперечок, був оштрафований на 83,3 мільйона євро.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія
powered by lun.ua

Статті

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"