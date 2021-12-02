Єврокомісія оштрафувала п'ять великих банків на 344 млн євро за валютну змову

Європейська комісія наклала штраф у розмірі 344 мільйони євро на п'ять великих банків за участь у картельній змові з торгівлі іноземною валютою.

Про це йдеться у заяві ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Рішення стосується великих банків Європи: швейцарських Credit Suisse та UBS, а також британських RBS, HSBC та Barclays.

Комісія виявила, що деякі трейдери цих банків обмінювалися конфіденційною інформацією та торговими планами в чаті під назвою Sterling Lads. У деяких випадках навіть узгоджували торгові стратегії.

"Змова п'яти банків підірвала цілісність фінансового сектора за рахунок європейської економіки та споживачів", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Обмін інформацією дозволив трейдерам "приймати поінформовані ринкові рішення про те, продавати або купувати валюти, які були в них у портфелях, на відміну від ситуації, коли трейдери, які діють незалежно один від одного, беруть на себе невід'ємний ризик при прийнятті цих рішень".

UBS отримав імунітет, оскільки розкрив існування картелю, йому вдалося уникнути штрафу 94 мільйони євро. Три інші банки співпрацювали зі слідством, отримавши таким чином менші штрафи: HSBC був оштрафований на 174,3 мільйона євро; Barclays – 54,3 мільйона євро; RBS (нині NatWest) – 32,5 мільйона євро.

Credit Suisse, який відмовився співпрацювати в рамках процедур пом'якшення покарання або врегулювання суперечок, був оштрафований на 83,3 мільйона євро.

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