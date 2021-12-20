У Німеччині кількох дітей помилково щепили ковід-вакциною, не затвердженою для їхнього віку

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія кількох дітей помилково щепили вакциною від коронавірусу, яка ще не схвалена для використання у наймолодших вікових групах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

У вакцинаційному центрі в місті Ольпе в неділю дітям вкололи вакцину Moderna, яка ще не отримала схвалення європейського регулятора для використання серед дітей - їх мали би щепити Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Помилка стала зрозуміла майже одразу. Про випадок поінформували батьків, на їхнє прохання, повідомили також поліцію.

У дітей, точну кількість і вік яких не називають, на час виходу з вакцинаційного центру не спостерігалося ніяких тривожних симптомів.

У вакцинаційномсу центрі заявили, що у зв’язку з цим випадком переглянуть процедури, щоб більше не допускати таких помилок.

Як відомо, минулого тижня у багатьох країнах ЄС почали вакцинацію від коронавірусу наймолодшої групи, для якої препарат отримав дозвіл на використання - дітей віком від 5 до 12 років.

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