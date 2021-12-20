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В Германии несколько детей по ошибке привили ковид-вакциной, не утвержденной для их возраста

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:44

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия несколько детей ошибочно привили вакциной от коронавируса, еще не одобренной для использования в самых младших возрастных группах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

В вакцинационном центре в городе Ольпе в воскресенье детям укололи вакцину Moderna, которая еще не получила одобрение европейского регулятора для использования среди детей - их должны привить Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Ошибка стала понятна почти сразу. О случае проинформировали родителей, по их просьбе сообщили также полицию.

У детей, точное количество и возраст которых не называют, при выходе из вакцинационного центра не наблюдалось никаких тревожных симптомов.

В вакцинационном центре заявили, что в связи с этим случаем будут пересмотрены процедуры, чтобы больше не допускать таких ошибок.

Как известно, на прошлой неделе во многих странах ЕС начали вакцинацию от коронавируса самой младшей группы, для которой препарат получил разрешение на использование детей в возрасте от 5 до 12 лет.

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Германия Вакцины Коронавирус
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