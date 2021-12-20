Прокуратура на суді по MH17: обвинувачені мали намір збити український літак, але провини це не знімає

У Нідерландах під час засідання суду у справі про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 нідерландські прокурори зазначили, що четверо обвинувачених мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

За словами прокурорів, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов, громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", винні у смерті 298 людей.

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"Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко безпосередньо несли відповідальність за "Бук". Їхні дії призвели до катастрофи літака та загибелі 298 людей. Вони самі не натискали кнопки, але вони просили, отримали і застосували "Бук" у своїх військових цілях, в результаті чого було збито MH17. Обвинувачені мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень і доказів", - заявила сторона обвинувачення.

"Нідерландське законодавство забороняє збиття будь-якого літака. Таким чином четверо обвинувачених винні у вбивстві. Вони використали "Бук" як зброю, переслідуючи свої військові цілі. Вони винні незалежно від того, чи був їхньою ціллю військовий чи цивільний літак", - наголосив нідерландський прокурор.

Він зазначив, що від самого початку розслідування проводилося на найвищому рівні, а всі покази свідків, супутникові знімки, фото та відео ретельно перевірялися.

За його словами, вдалося встановити багатьох учасників телефонних розмов, які прослуховувалися. Дехто навіть підтвердив свій голос на записі.

"Ми звіряли телефонні дані з інформацією з інших джерел, перевіряли розташування телефонних веж. Також ми вилучали, зокрема, апаратуру, на яку проводилися зйомки, карти пам'яті, щоб перевірити, чи проводилися якісь маніпуляції, чи справжній, наприклад, знімок ", - сказав він.

За його словами, російські спецслужби намагаються перешкодити розкриттю правди щодо збиття MH17, тож щодо кожного свідка у справі було вжито заходів для їхнього захисту.

Він також наголосив, що після великої кількості фейків для родичів загиблих рейсу MH17 дуже важливо нарешті почути правду.

Згідно з графіком, наступні судові засідання відбудуться 21 та 22 грудня.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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