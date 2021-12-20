Прокуратура на суде по MH17: обвиняемые намеревались сбить украинский самолет, но вины это не снимает

В Нидерландах во время заседания суда по делу о сбивании в 2014 году самолета рейса MH17 нидерландские прокуроры отметили, что четверо обвиняемых имели за цель сбить украинский военный самолет, но это не изменяет сути обвинений.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".

По словам прокуроров, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов, гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР", виновны в смерти 298 человек.

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"Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко напрямую несли ответственность за "Бук". Их действия привели к крушению самолета и гибели 298 человек. Они сами не нажимали кнопки, но они просили, получили и применили "Бук" в своих военных целях, в результате чего было сбито MH17. Обвиняемые преследовали цель сбить украинский военный самолет, но это не изменяет сути обвинений и доказательств", - заявила сторона обвинения.

"Нидерландское законодательство запрещает сбивание любого самолета. Таким образом четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали "Бук" как оружие, преследуя свои военные цели. Они виновны независимо от того, был ли их целью военный или гражданский самолет", - подчеркнул нидерландский прокурор.

Он отметил, что с самого начала расследование проводилось на самом высоком уровне, а все свидетельские показания, спутниковые снимки, фото и видео тщательно проверялись.

По его словам, удалось установить многих участников прослушиваемых телефонных разговоров. Некоторые даже подтвердили свой голос на записи.

"Мы сверяли телефонные данные с информацией из других источников, проверяли расположение телефонных башен. Также мы изымали, в частности, аппаратуру, на которую производились съемки, карты памяти, чтобы проверить, проводились ли какие-то манипуляции, или настоящий, например, снимок", – сказал он.

По его словам, российские спецслужбы пытаются воспрепятствовать раскрытию правды относительно убытия MH17, поэтому в отношении каждого свидетеля по делу были приняты меры по их защите.

Он также подчеркнул, что после большого количества фейков для родственников погибших рейса MH17 очень важно наконец-то услышать правду.

Согласно графику, следующие судебные заседания состоятся 21 и 22 декабря.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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