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Латвія та Естонія через "Омікрон" наблизили ковід-вакцинацію підсилюючими дозами

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:01

Органи охорони здоров’я в Латвії та Естонії схвалили рішення про скорочення інтервалу між першим курсом ковід-вакцинації та отриманням підсилюючої дози до трьох місяців з огляду швидке поширення у Європі штаму "Омікрон".

Як повідомляє Delfi, латвійська Нацслужба здоров’я оголосила про відповідне рішення ради з імунізації. 

З 21 грудня підсилюючу дозу можна буде отримати через три місяці після завершення першого курсу щеплення, а тим, хто щеплювався однодозовою Janssen - через два місяці. 

"Ми закликаємо людей, для яких наблизився термін ревакцинації, зробити це без зволікань. Це особливо важливо для груп ризику, людей віком від 40 років і тих, хто вакцинувався навесні та на початку літа", - закликали у Нацслужбі здоров’я. 

Як повідомляє ERR, аналогічне рішення прийняв естонський комітет з імунізації: тим, хто щепився однодозовою Janssen, радять прийти за підсилюючою дозою через два місяці, а вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech і Moderna - через три місяці. Для підсилюючої дози рекомендується обирати вакцини з технологією мРНК, але допускається і Janssen.

Вакцинацію підсилюючими дозами вакцини відкрили для всіх своїх жителів вже низка країн Європи. 

Нагадаємо, 20 грудня ЄС схвалив для використання п'яту ковід-вакцину, розроблену американською компанією Novavax.

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