Латвия и Эстония из-за "Омикрона" приблизили ковид-вакцинацию усиливающими дозами

Органы здравоохранения в Латвии и Эстонии приняли решение о сокращении интервала между первым курсом ковид-вакцинации и усиливающей дозой до трех месяцев с учетом быстрого распространения в Европе штамма "Омикрон".

Как сообщает Delfi, латвийская Нацслужба здоровья объявила о соответствующем решении совета по иммунизации.

С 21 декабря усиливающую дозу можно будет получить через три месяца после завершения первого курса прививки, а привившимся однодозовой Janssen - через два месяца.

"Мы призываем людей, для которых приблизился срок ревакцинации, сделать это без промедлений. Это особенно важно для групп риска, людей от 40 лет и тех, кто вакцинировался весной и в начале лета", - призвали в Нацслужбе здоровья.

Как сообщает ERR, аналогичное решение принял эстонский комитет по иммунизации: тем, кто привился однодозовой Janssen, советуют прийти за усиливающей дозой через два месяца, а вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna – через три месяца. Для усиливающей дозы рекомендуется выбирать вакцины с технологией мРНК, но допускается и Janssen.

Вакцинацию усиливающими дозами вакцины открыли для всех своих жителей уже ряд стран Европы.

Напомним, 20 декабря ЕС одобрил для использования пятую ковид-вакцину, разработанную американской компанией Novavax.

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