Росія не хоче участі Києва в переговорах зі США про майбутнє України в НАТО

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не бачить необхідності участі України в переговорах зі США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.

Слова Руденка наводить агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Наразі ми чекаємо на офіційну реакцію від США та НАТО. Поки ми її не отримали", - сказав Руденко, відповідаючи на запитання про те, чи вдалося досягти деескалації ситуації навколо України після передачі Росією своїх пропозицій щодо "гарантії безпеки".

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Він зазначив, що російська сторона не передавала Україні своїх пропозицій, "але природно, Україна в курсі, як і всі інші".

"На цьому етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі", - заявив Руденко у відповідь на запитання про те, чи вважають можливим у Москві підключення України до переговорів про "гарантії безпеки".

Руденко також заявив, що можливе відправлення військових НАТО на територію України призведе до подальшої ескалації ситуації "навколо України" та погіршення відносин із Заходом.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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