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Россия не хочет участия Киева в переговорах с США о будущем Украины в НАТО

Вторник, 21 декабря 2021, 13:20

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не видит необходимости участия Украины в переговорах с США и НАТО о так называемых "гарантиях безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе

Слова Руденко приводит агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Пока мы ждем официальной реакции от США и НАТО. Пока мы ее не получили", - сказал Руденко, отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь деэскалации ситуации вокруг Украины после передачи Россией своих предложений по "гарантиям безопасности".

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Он отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, "но естественно, Украина в курсе, как и все остальные".

"На этом этапе мы не видим необходимости в их участии", - заявил Руденко в ответ на вопрос о том, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам о "гарантиях безопасности".

Руденко также заявил, что возможное отправление военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации "вокруг Украины" и ухудшению отношений с Западом.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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США Украина-НАТО
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