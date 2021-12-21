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У Палермо затримали місцевого лідера антивакцинаторів і медсестру, що робила фейкові щеплення

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:14

В італійському Палермо затримали місцевого лідера антивакцинаторів, медсестру, яку підозрюють у фальсифікації сертифікатів про щеплення, та ще одного їхнього поплічника. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Їх підозоюють у змові задля пропозиції підроблених ковід-сертифікатів тим, хто не хоче вакцинуватися.

Затриманий Філіппо Акцепте є лідером місцевого антивакцинаторського руху і долучався до деяких заходів на національному рівні.

Затримана медсестра, як підозрюють, пропонувала противникам вакцинації за гроші внести їх у реєстр як вакцинованих, не роблячи справжнього щеплення. Роль третього затриманого, Джузеппе Томазіно, не уточнюють. 

Поліція завдяки відеозаписам змогла встановити, що медсестра здійснила щонайменш вісім фейкових щеплень, у тому числі Акцепте, Томазіно та ще двом його родичам, одній медпрацівниці та поліцейському.

Ковід-сертифікати людей, які отримали їх у такий спосіб, анулювали.

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