У Палермо затримали місцевого лідера антивакцинаторів і медсестру, що робила фейкові щеплення
В італійському Палермо затримали місцевого лідера антивакцинаторів, медсестру, яку підозрюють у фальсифікації сертифікатів про щеплення, та ще одного їхнього поплічника.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.
Їх підозоюють у змові задля пропозиції підроблених ковід-сертифікатів тим, хто не хоче вакцинуватися.
Затриманий Філіппо Акцепте є лідером місцевого антивакцинаторського руху і долучався до деяких заходів на національному рівні.
Затримана медсестра, як підозрюють, пропонувала противникам вакцинації за гроші внести їх у реєстр як вакцинованих, не роблячи справжнього щеплення. Роль третього затриманого, Джузеппе Томазіно, не уточнюють.
Поліція завдяки відеозаписам змогла встановити, що медсестра здійснила щонайменш вісім фейкових щеплень, у тому числі Акцепте, Томазіно та ще двом його родичам, одній медпрацівниці та поліцейському.
Ковід-сертифікати людей, які отримали їх у такий спосіб, анулювали.