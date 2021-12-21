В Палермо задержали местного лидера антивакцинаторов и медсестру, делавшую фейковые прививки

В итальянском Палермо задержали местного лидера антивакцинаторов, его друга и медсестру, подозреваемую в фальсификации сертификатов о прививках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Их подозревают в сговоре для предложению поддельных ковид-сертификатов тем, кто не хочет вакцинироваться.

Задержанный Филиппо Акцепте является лидером местного антивакцинаторского движения и участвовал такоже в некоторых событиях на национальном уровне.

Задержанная медсестра, как подозревают, предлагала противникам вакцинации за деньги внести их в реестр в качестве вакцинированных, не делая настоящей прививки. Роль третьего задержанного Джузеппе Томазино не уточняют.

Полиция благодаря видеозаписям смогла установить, что медсестра сделала по меньшей мере восемь фейковых записей о вакцинации от коронавируса, в том числе Акцепте, Томазино и еще двоим его родственникам, одной медработнице и полицейскому.

Ковид-сертификаты людей, получивших их таким образом, аннулированы.