Посол Британії прокоментувала звинувачення у держзраді проти Порошенка
Посол Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості неупередженого розслідування.
Як пише "Європейська правда", заяву про це вона оприлюднила у Twitter.
"Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур", - заявила Мелінда Сіммонс.
I am following the charges brought against @poroshenko closely. It’s vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 21, 2021
Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.
Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.