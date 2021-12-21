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Посол Британії прокоментувала звинувачення у держзраді проти Порошенка

Вівторок, 21 грудня 2021, 15:16

Посол Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості неупередженого розслідування.

Як пише "Європейська правда", заяву про це вона оприлюднила у Twitter.

"Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур", - заявила Мелінда Сіммонс.

Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

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Велика Британія Порошенко
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