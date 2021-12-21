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Укр / Рус

Посол Британии прокомментировала обвинения в госизмене против Порошенко

Вторник, 21 декабря 2021, 15:16

Посол Британии Мелинда Симмонс отметила, что следит за делом против народного депутата, экспрезидента Петра Порошенко, и отметила важность беспристрастного расследования.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом она обнародовала в Twitter.

"Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к процедурам", - заявила Мелинда Симмонс.

Как сообщала "Украинская правда", 20 декабря Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря.

Находящийся сейчас за рубежом Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января.

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Великобритания Порошенко
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