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Столтенберг пропонує якомога скоріше провести засідання ради Росія-НАТО

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:11

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг виступив за проведення ради Росія-НАТО на початку 2022 року.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке, повідомляє "Європейська правда".

"Ми залишаємось готовими до змістовного діалогу з Росією. І я маю намір скликати нове засідання Ради НАТО-Росія якомога швидше у новому році" - заявив Столтенберг.

За його словами, будь-який діалог з Росією має базуватися на основних принципах європейської безпеки та вирішувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії.

"І це має відбуватися у консультації з європейськими партнерами НАТО, у тому числі з Україною" - наголосив генсек.

Столтенберг повторив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України буде мати дуже високу ціну.

"Ми й надалі підтримуватимемо нашого близького партнера, Україну, політично та практично, будемо відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України" - заявив він.

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