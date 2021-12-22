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У Литві визнали договір з "Білоруськалієм" загрозою національній безпеці

Середа, 22 грудня 2021, 09:01

У Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалієм" і зміни у ньому загрожують безпеці країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Delfi.

Прем'єрка Інгріда Шимоніте минулого тижня сказала, що рішення щодо цього договору комісія має ухвалити ще цього року. 

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У комісію 8 грудня звернувся міністр транспорту Марюс Скуодіс із проханням дати оцінку, чи відповідає договір "Литовських залізниць" та "Білоруськалію" інтересам національної безпеки. 

Якщо уряд визнає, що він загрожує безпеці країни, це може стати підставою для припинення транзиту з мінімальними збитками. 

Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він діє до кінця 2023 року. Відповідно до угоди через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.

Державний виробник "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів у серпні, через рік після спірних президентських виборів, на яких Александр Лукашенко заявив про перемогу.

Заборона на продаж поташу набула чинності 8 грудня, але поташ продовжує транспортуватися через Литву.

Продовження угоди викликало суспільний резонанс у Литві, одній із найголосніших критиків у Європі щодо порушень прав людини в Білорусі.

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Литва Білорусь
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