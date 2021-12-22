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В Литве признали договор с "Беларуськалием" угрозой национальной безопасности

Среда, 22 декабря 2021, 09:01

В Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Delfi.

Премьер-министр Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что решение по этому договору комиссия должна принять еще в этом году.

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В комиссию 8 декабря обратился министр транспорта Марюс Скуодис с просьбой дать оценку, отвечает ли договор "Литовских железных дорог" и "Беларуськалия" интересам национальной безопасности.

Если правительство признает, что он угрожает безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн беларусских удобрений.

Государственный производитель "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов в августе, через год после спорных президентских выборов, на которых Александр Лукашенко заявил о победе.

Запрет на продажу поташа вступил в силу 8 декабря, но поташ продолжает транспортироваться через Литву.

Продолжение соглашения вызвало общественный резонанс в Литве, одной из самых громких критиков в Европе по поводу нарушений прав человека в Беларуси.

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