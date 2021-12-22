Біля берегів Греції затонув човен з кількома десятками мігрантів, доля більшості невідома

Біля грецького острова Фолеграндос берегова охорона продовжує пошуки десятків мігрантів із затонулого човна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Фолеграндос розташований серед Егейського моря, на приблизно однаковій відстані від Афін, Криту та узбережжя Туреччини.

Рятувальна операція почалася в ніч на середу, після того, як надійшли повідомлення, що у човні з мігрантами зламався мотор і він почав набирати воду. Більшість людей не мали рятувальних жилетів.

Рятувальники підібрали 12 осіб, усі скоріш за все є є громадянами Іраку. За їхніми свідченнями, загалом у човні було понад 30 людей, деякі казали про близько 50.

До пошукової операції залучені чотири кораблі берегової охорони, два гелікоптери та військовий транспортний літак, допомагають також кілька суден, що проходили у цій зоні.

Греція - один із популярних маршрутів нелегальної міграції до Європи. Найчастіше люди вирушають у поїздку з берегів Туреччини до якогось із грецьких островів. Проте посилення патрулів і чутки про депортації назад до Туреччини останнім часом спонукають мігрантів обирати довші маршрути, одразу до Італії.

Нагадаємо, минулого місяця у Ла-Манші потонули близько 30 мігрантів, які намагались потрапити до Британії на надувному човні, що стало найбільшою масовою загибеллю мігрантів у протоці. Після того її почав патрулювати літак прикордонного агентства ЄС.