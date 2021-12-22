Від "держави реформ" до "держави можливостей": що додає загроз до шляху України на Захід

Вчора у резиденції "Синьогора" під головуванням президента Володимира Зеленського пройшов перший день наради українських послів та керівництва МЗС України.

Про те, які вимоги висунув до них Зеленський та чи всі з них реально виконати читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики.

Володимир Зеленський, який неодноразово підтверджував свій імідж несистемного політика, який діє всупереч існуючих правил та встановлює свої, наприкінці року зробив це знову. Цього разу – в колі українських топ-дипломатів.

Словом, нарада 2021 року стала першою повноцінною за президентства Зеленського.

Загалом промова президента була присвячена тому, щоби переглянути підходи до спілкування дипломатів із владою та до оцінювання ефективності.

Отже, Зеленський оголосив чотири критерії, які стають ключовими для послів у їхній подальшій роботі.

Перший – це швидкість. Він заявив, що українська дипломатія має стати жвавою й динамічною, тобто швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти - і це неправильно

Другий критерій – креативність. Зеленський закликав не чекати, "доки хтось вирішить наші проблеми за нас, а шукати й пропонувати щодня нові механізми, нові формати". А також закликав піти далі традиційної політичної площини.

Третій критерій – це амбітність. На думку президента, амбітність – це не просто прагнення більшого. Це передусім оптимізм в оцінці перспектив того, що можливо зробити. Він закликав позбутися негативного, песимістичного мислення та позбутися фраз "це неможливо", "цього не буде", "це не для нас", "це не нашого рівня". Врешті решт, позбутися комплексу країни третього світу.

Четвертий критерій - досягнутий результат. Йдеться передусім про результати в економіці, торгівлі, інвестиціях тощо. А це – історія геть не нова: останні років 20 кожен новий міністр проголошує курс на економізацію зовнішньої політики. Зробив це і Дмитро Кулеба, представивши на нараді послів нову платформу для просування експорту за кордон за назвою NAZOVNI.

П’ятий критерій - більша увага до так званої "м’якої сили" України, культурної, публічної дипломатії.

Про те, чому задачі, які Володимир Зеленський поставив дипломатам, часом вступають у суперечність із реаліями української політики, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики.