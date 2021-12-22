Ультиматум Зеленского: как президент хочет изменить внешнюю политику страны

Вчера в резиденции "Синегора" под председательством президента Владимира Зеленского прошел первый день совещания украинских послов и руководства МИД Украины.

О том, какие требования предъявил Зеленский и все ли реально выполнить, читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Не говорить Зеленскому "нет": что требует изменить президент в подходах к внешней политике.

Владимир Зеленский, неоднократно подтверждавший свой имидж несистемного политика, действующего вопреки существующим правилам и устанавливающий свои, в конце года сделал это снова. В этот раз – в кругу украинских топ-дипломатов.

Словом, совещание 2021 года стало первым полноценным при президентстве Зеленского.

В целом речь президента была посвящена тому, чтобы пересмотреть подходы к общению дипломатов с властью и к оценке эффективности.

Зеленский объявил ряд критериев, которые становятся ключевыми для послов в их дальнейшей работе.

Первый – это скорость. Он заявил, что украинская дипломатия должна стать оживленной и динамичной, то есть быстрой. Пока во многих процессах Украина вынуждена догонять - и это неправильно

Второй критерий – креативность. Зеленский призвал не ждать, "пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и предлагать каждый день новые механизмы, новые форматы". А также призвал пойти дальше традиционной политической плоскости.

Третий критерий – это амбициозность. По мнению президента, амбициозность – это не просто стремление к большему. Это прежде всего оптимизм в оценке перспектив того, что можно сделать. Он призвал избавиться от негативного, пессимистического мышления и избавиться от фраз "это невозможно", "этого не будет", "это не для нас", "это не нашего уровня". В конце концов, избавиться от комплекса страны третьего мира.

Четвертый критерий – достигнутый результат. Речь идет прежде всего о результатах в экономике, торговле, инвестициях и т.д. А это – история совсем не новая: последние 20 лет каждый новый министр провозглашает курс на экономизацию внешней политики. Сделал это и Дмитрий Кулеба, представив на совещании послов новую платформу для продвижения экспорта за границу под названием NAZOVNI.

Пятый критерий – больше внимание к так называемой "мягкой силе" Украины, культурной, публичной дипломатии.

О том, почему задачи, которые Владимир Зеленский поставил дипломатам, иногда вступают в противоречие с реалиями украинской политики, читайте в материале Сергея Сидоренко Не говорить Зеленскому "нет": что требует изменить президент в подходах к внешней политике.