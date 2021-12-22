У Франції з аукціону продали перше в історії SMS-повідомлення

На аукціоні у Франції за 132 680 євро продали перше в історії SMS-повідомлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RFI.

Аукціон організував французький дім Aguttes у вівторок, 21 грудня, у паризькому передмісті Нейі-сюр-Сен.

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Лот оцінювався на суму від 100 до 200 тисяч євро і 21 грудня пішов із торгів за 132 680 євро.

На продаж лот виставила британська компанія Vodafone. Перше в історії телефонії SMS-повідомлення було коротким. Воно містило текст "Merry Christmas" ("З Різдвом").

Фото: AFP

Повідомлення було відправлено 3 грудня 1992 року о 18:09 на телефон Orbitel 901 Річарда Джарвіса, який займав тоді посаду директора компанії.

Аукціонний дім Aguttes виставив SMS на торги у форматі сертифіката цифрового володіння - NFT. Це цифровий криптографічний сертифікат, який фіксує унікальність цифрового об'єкта та підтверджує право на його володіння.

Також на додаток до сертифіката NFT йшли інсталяції із зображенням комп'ютерного коду першого SMS та телефону, на який це повідомлення надійшло.

Невідомо, хто став власником першого в історії SMS-повідомлення.

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