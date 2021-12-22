Во Франции с аукциона было продано первое в истории SMS-сообщение

На аукционе во Франции за 132 680 евро было продано первое в истории SMS-сообщение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RFI.

Аукцион организовал французский дом Aguttes во вторник, 21 декабря, в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

Лот оценивался в сумму от 100 до 200 тысяч евро и 21 декабря ушел с торгов за 132 680 евро.

На продажу лот выставила британская компания Vodafone. Первое в истории телефонии SMS-сообщение было кратким. Оно содержало текст Merry Christmas ("С Рождеством").

Фото: AFP

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года в 18:09 на телефон Orbitel 901 Ричарда Джарвиса, занимавшего тогда должность директора компании.

Аукционный дом Aguttes выставил SMS на торги в формате сертификата цифрового владения – NFT. Это цифровой криптографический сертификат, фиксирующий уникальность цифрового объекта и подтверждающий право его владения.

Также в дополнение к сертификату NFT шли установки с изображением компьютерного кода первого SMS и телефона, на который это сообщение поступило.

Кто стал владельцем первого в истории SMS-сообщения, неизвестно.

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