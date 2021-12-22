Австрія посилить обмеження через штам "Омікрон"

Австрія з 27 грудня запровадить комендантську годину для закладів гостинності, обмеження діятимуть і в новорічну ніч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Федеральному уряду був запропонований пакет заходів, які він прийняв "одноголосно", повідомила медичний директор координаційного кризового центру щодо COVID-19 GECKO Катаріна Райх.

З 27 грудня почне діяти комендантська година з 22.00 для закладів громадського харчування. Це обмеження стосується і новорічної ночі. "Зараз не час святкувати", — сказала Райх.

Також у новорічну ніч громадянам не рекомендується влаштовувати вечірки у приватних господарствах після 22.00.

Також запроваджується обмеження на кількість учасників заходів у закритих приміщеннях. Найбільша кількість учасників заходу – 2000 осіб – дозволена у разі вакцинації всіх трьома дозами і наявності негативного результату тесту.

Анонсовані заходи стосуються як вакцинованих, так і невакцинованих.

Такаж влада Австрії віднесла такі країни, як Велика Британія, Норвегія, Данія та Нідерланди до регіонів з поширенням нового варіанту вірусу. Це означає, всі прибулі звідти мають іти на карантин. Виняток зроблений лише для щеплених трьома дозами.

Уряд Австрії знову збереться для оцінки ситуації на наступному тижні.