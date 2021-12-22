Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Австрія посилить обмеження через штам "Омікрон"

Середа, 22 грудня 2021, 16:56

Австрія з 27 грудня запровадить комендантську годину для закладів гостинності, обмеження діятимуть і в новорічну ніч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Федеральному уряду був запропонований пакет заходів, які він прийняв "одноголосно", повідомила медичний директор координаційного кризового центру щодо COVID-19 GECKO Катаріна Райх.

З 27 грудня почне діяти комендантська година з 22.00 для закладів громадського харчування. Це обмеження стосується і новорічної ночі. "Зараз не час святкувати", — сказала Райх.

Також у новорічну ніч громадянам не рекомендується влаштовувати вечірки у приватних господарствах після 22.00.

Також запроваджується обмеження на кількість учасників заходів у закритих приміщеннях. Найбільша кількість учасників заходу – 2000 осіб – дозволена у разі вакцинації всіх трьома дозами і наявності негативного результату тесту.

Анонсовані заходи стосуються як вакцинованих, так і невакцинованих.

Такаж влада Австрії віднесла такі країни, як Велика Британія, Норвегія, Данія та Нідерланди до регіонів з  поширенням нового варіанту вірусу. Це означає, всі прибулі звідти мають іти на карантин. Виняток зроблений лише для щеплених трьома дозами.

Уряд Австрії знову збереться для оцінки ситуації на наступному тижні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
powered by lun.ua

Статті

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути

Як ЄС впроваджує "е-Митницю" і що тут треба врахувати Україні

Якщо Україна хоче стати членом ЄС, то варто вже зараз зайнятися впровадженням системи "е-Митниця", аналогічної європейській.
22 грудня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM