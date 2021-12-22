Австрия усилит ограничения из-за штамма "Омикрон"

Австрия с 27 декабря введет комендантский час для заведений гостеприимства, ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Федеральному правительству был предложен пакет мер, которые он принял "единогласно", сообщила медицинский директор координационного кризисного центра по COVID-19 GECKO Катарина Райх.

С 27 декабря начнет действовать комендантский час с 22:00 для заведений общепита. Это ограничение касается и новогодней ночи. "Сейчас не время праздновать", - сказала Райх.

Также в новогоднюю ночь гражданам не рекомендуется устраивать вечеринки в частных хозяйствах после 22:00.

Также вводится ограничение на количество участников мероприятий в закрытых помещениях. Наибольшее количество участников мероприятия – 2000 человек – разрешено при вакцинации всех тремя дозами и наличии отрицательного результата теста.

Анонсированные мероприятия касаются как вакцинированных, так и невакцинированных.

Также власти Австрии отнесли такие страны, как Великобритания, Норвегия, Дания и Нидерланды в регионы с распространением нового варианта вируса. Это значит, что все прибывшие оттуда должны идти на карантин. Исключение сделано только для привитых тремя дозами.

Правительство Австрии снова соберется для оценки ситуации на следующей неделе.