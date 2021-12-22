Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Молдова визначила нового посла в Україні

Середа, 22 грудня 2021, 18:13

Уряд Молдови на засіданні 22 грудня схвалив призначення нового посла Молдови в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Newsmaker.

 
Валеріу Ківерь

Накази про їхнє призначення має підписати президент Майя Санду.

На пропозицію міністерства закордонних справ та європейської інтеграції уряд призначив Валеріу Ківеря послом Молдови в Україні.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ та європейської інтеграції, а також посла в Австрії. Також він був постійним представником Молдови при ОБСЄ.

Послів Молдови призначає та відкликає президент на пропозицію уряду. Кандидатів на ці посади пропонує прем’єр-міністр після консультацій з парламентською комісією.

З 2015 до 2021 року послом Молдови в Україні був Руслан Болбочан. У вересні він був відкликаний зі своєї посади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua

Статті

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути