Послы G7 прокомментировали срыв отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры

Послы стран Группы семи выразили разочарование отказом назначенных Верховной радой членов комиссии по избранию Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителя отбора руководителя САП.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка неоправдана и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя" - говорится в заявлении послов в Twitter.

Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Послы призвали комиссию по избранию руководителя САП как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией" - отмечают послы.

Напомним, 21 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

Перед этим комиссия обнародовала результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

В начале декабря послы стран G7 призвали избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора комиссию в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.