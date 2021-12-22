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У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу

Середа, 22 грудня 2021, 19:10

У Великій Британії вперше з початку пандемії повідомили про понад 100 000 нових випадків зараження коронавірусом за добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

За останні 24 години було зафіксовано 106 122 випадки – це приблизно на 13 000 більше, ніж попередній максимум у 93 045 17 грудня.

Також зафіксовано ще 140 смертей від коронавірусу.

Напередодні було зафіксовано 90 629 заражень і 172 смертельних випадки.

Наразі в лікарнях перебуває понад 8 000 людей, з них 849 людей на апаратах штучної вентиляції легенів.

За даними ЗМІ, науковці, які консультують уряд, готують висновок, що для більшості людей штам "Омікрон" є м’якшим, ніж "Дельта".

Однак Агентство охорони здоров’я Британії (UKHSA) ще не підтвердило це і має намір оголосити свій останній аналіз штаму коронавірусу завтра.

Науковці досі вважають, що цей варіант викликає "серйозне занепокоєння" на тлі побоювання, що його підвищена поширюваність може "потенційно перевантажити" систему охорони здоров’я.

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Велика Британія Коронавірус Епідемія у цифрах
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