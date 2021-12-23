В Британии впервые с начала пандемии почти 120 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании за последние 24 часа зафиксировано 119 789 новых случаев COVID-19 – самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Такие данные обнародовал телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Также сообщается о 147 смертях от коронавируса. Предыдущий ежедневный максимум был зафиксирован в среду – 106 122 случая.

Самый высокий показатель заболеваемости в Лондоне – 1732,6 случаев на 100 000 человек за семь дней, что значительно выше 729,7 на прошлой неделе и самого высокого показателя в Лондоне с начала отслеживания.

Восточная Англия имеет второй высокий показатель – 1027,7 против 631,0. Северо-восток имеет самый низкий показатель – 470,1 против 386,1.

Несмотря на высокий уровень заражения, министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что никаких дополнительных ограничений в Англии до Рождества не будет.

Джавид сказал, что люди "должны наслаждаться Рождеством со своими семьями и друзьями", но добавил, что им следует "обычно быть осторожными".