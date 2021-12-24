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Азербайджан висловив протест Франції через поїздку кандидатки у президенти в Карабах

П'ятниця, 24 грудня 2021, 08:27

МЗС Азербайджану висловило протест у зв'язку з поїздкою кандидатки в президенти Франції Валері Пекресс у Нагірний Карабах.

Про це йдеться у заяві міністерства на сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що 22 грудня кандидатка від Республіканської партії на президентських виборах у Франції Валері Пекресс незаконно відвідала місто Ханкенді в Азербайджані. Ханкенді або Степанакерт є найбільшим містом Нагірного Карабаху, міжнародно визнаного як частина Азербайджану.

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"Цей візит у супроводі інших французьких політиків у рамках виборчої кампанії є порушенням національного законодавства країни, спрямованим проти суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану.

У зв’язку з цим тимчасовий повірений у справах Франції в нашій країні був викликаний до Міністерства закордонних справ і отримав ноту протесту", - йдеться у повідомленні.

Пекресс відвідала Нагірний Карабах у рамках поїздки до Вірменії. Раніше країну відвідав інший кандидат у президенти, суперечливий політичний коментатор Ерік Земмур. Кандидатка від соціалістів Анн Ідальго також не відкидає поїздки до Вірменії. 

У Франції проживає близько 500 тисяч вірмен. Їхні голоси можуть бути вкрай важливими на президентських виборах наступного року.

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Франція Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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