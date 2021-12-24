Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидатки в президенты в Карабах

МИД Азербайджана выразил протест в связи с поездкой кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Нагорный Карабах.

Об этом говорится в заявлении министерства на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

В заявление отмечается, что 22 декабря кандидатка от Республиканской партии на президентских выборах во Франции Валери Пекресс незаконно посетила город Ханкенди в Азербайджане. Ханкенди или Степанакерт является крупнейшим городом Нагорного Карабаха, международно признанного как часть Азербайджана.

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"Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В этой связи временный поверенный в делах Франции в нашей стране был вызван в Министерство иностранных дел и получил ноту протеста", - говорится в сообщении.

Пекресс посетила Нагорный Карабах в рамках поездки в Армению. Ранее страну посетил другой кандидат в президенты, спорный политический комментатор Эрик Земмур. Кандидатка от социалистов Анн Идальго также не исключает поездки в Армению.

Во Франции проживает около 500 тысяч армян. Их голоса могут быть очень важны на президентских выборах в следующем году.