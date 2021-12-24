Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидатки в президенты в Карабах

Пятница, 24 декабря 2021, 08:27

МИД Азербайджана выразил протест в связи с поездкой кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Нагорный Карабах.

Об этом говорится в заявлении министерства на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

В заявление отмечается, что 22 декабря кандидатка от Республиканской партии на президентских выборах во Франции Валери Пекресс незаконно посетила город Ханкенди в Азербайджане. Ханкенди или Степанакерт является крупнейшим городом Нагорного Карабаха, международно признанного как часть Азербайджана.

Читайте также
Через год после Карабахского конфликта: почему Россия стратегически проиграла

"Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В этой связи временный поверенный в делах Франции в нашей стране был вызван в Министерство иностранных дел и получил ноту протеста", - говорится в сообщении.

Пекресс посетила Нагорный Карабах в рамках поездки в Армению. Ранее страну посетил другой кандидат в президенты, спорный политический комментатор Эрик Земмур. Кандидатка от социалистов Анн Идальго также не исключает поездки в Армению.

Во Франции проживает около 500 тысяч армян. Их голоса могут быть очень важны на президентских выборах в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Азербайджан Армения Нагорный Карабах
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда