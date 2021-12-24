"Росія пішла на шантаж": інтерв'ю про плани НАТО щодо України та РФ

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поспілкувався з послом України при НАТО Наталією Галібаренко про оцінки російської загрози, про шанси України отримати сигнал від НАТО вже у 2022 році та про те, чого від нас чекають у Альянсі.

Розмова була стислою, і її цікаво подивитися на Youtube-каналі ЄП. Прочитати інтерв’ю можна в матеріалі Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну.

Пропонуємо частину тез Наталії Галібаренко:

Посол України при НАТО вказує на те, що спершу в Альянсі була оцінка, що загроза нападу РФ на Україну була дуже висока, а зараз вона не така.

"Західні партнери зараз більше рахуються з нашою оцінкою про те, що Росія дуже сильно підвищує ставки на політичній арені".

За словами Галібаренко, пропозиції, які письмово висунула Росія, тобто її проєкт договору з НАТО, взагалі серйозно не сприймається Альянсом. Натівська сторона відразу дала це зрозуміти.

"По-перше, ні на які такі гарантії Північноатлантичний альянс не піде.

Друге: про жодну ревізію рішення Бухарестського саміту (у частині, де йдеться, що "Україна та Грузія одного дня стануть членом Альянсу") взагалі не може йтися, бо це рішення, які становлять правову базу діяльності Альянсу.

І третій момент, що був публічно проголошений генсеком: третя сторона не має права втручатися в процеси розширення Альянсу. Членство України в НАТО залежить лише від 30 країн-членів і від України".

"Зараз немає єдності щодо надання Україні якогось чіткого плану (щодо вступу - ЄП.), або дати, або року вступу".

Про реформи в Україні для членства: "...у Альянсі ніхто не знімає питання боротьби з корупцією, питання прозорості судової системи. НАТО дуже часто наголошує нам, що це альянс не лише військово-політичний, це у тому числі альянс цінностей. І для того, щоб бути в цьому елітному клубі, ми маємо сповідувати ті самі цінності, як і інші члени Альянсу".

"Для багатьох країн російський фактор і небезпека того, що, надавши Україні ПДЧ, Альянс поставить себе на межу збройного конфлікту з РФ, дуже сильно їх стримує".

Повний текст інтерв’ю в матеріалі Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну. Відеоверсія - на нашому Youtube-каналі.