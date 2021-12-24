"Россия пошла на шантаж": интервью о планах НАТО по Украине и РФ

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пообщался с послом Украины при НАТО Наталией Галибаренко об оценках российской угрозы, шансах Украины получить сигнал от НАТО уже в 2022 году и о том, чего от нас ждут в Альянсе.

Разговор был кратким, и его можно посмотреть на Youtube-канале ЕП. Прочесть интервью можно в материале Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани вооруженного конфликта с РФ из-за Украины.

Предлагаем вашему вниманию часть тезисов Натальи Галибаренко:

Посол Украины при НАТО указывает на то, что сначала в Альянсе была оценка, что угроза нападения РФ на Украину была очень высока, а сейчас это не так.

"Западные партнеры сейчас больше считаются с нашей оценкой о том, что Россия очень сильно повышает ставки на политической арене".

По словам Галибаренко, предложения, которые письменно выдвинула Россия, то есть ее проект договора с НАТО, вообще серьезно не воспринимается Альянсом. Натовская сторона сразу дала это понять.

"Во-первых, ни на какие такие гарантии Североатлантический альянс не пойдет.

Второе: ни о какой ревизии решения Бухарестского саммита (в части, где говорится, что "Украина и Грузия однажды станут членом Альянса") вообще не может идти речь, потому что это решения, составляющие правовую базу деятельности Альянса.

И третий момент, публично провозглашенный генсеком: третья сторона не имеет права вмешиваться в процессы расширения Альянса. Членство Украины в НАТО зависит от 30 стран-членов и от Украины".

"Сейчас нет единства относительно предоставления Украине какого-либо четкого плана (по вступлению. - ЕП) или даты, или года вступления".

О реформах в Украине для членства: "...в Альянсе никто не снимает вопросы борьбы с коррупцией, прозрачности судебной системы. НАТО очень часто подчеркивает, что это альянс не только военно-политический, это в том числе альянс ценностей. И для того чтобы быть в этом элитном клубе, мы должны исповедовать те же ценности, что и другие члены Альянса".

"Для многих стран российский фактор и опасность того, что, предоставив Украине ПДЧ, Альянс поставит себя на грань вооруженного конфликта с РФ, очень сильно их сдерживает".

Полный текст интервью - в материале Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани вооруженного конфликта с РФ из-за Украины. Видеоверсия – на нашем Youtube-канале.