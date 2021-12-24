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Лідер ПіС допустив продовження "стіни" на кордоні з Білоруссю також на кордон з Україною

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:09

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що допускає продовження постійної загорожі, яку починають будувати на кордоні з Білоруссю, також на кордон з Україною, пояснивши це непевною безпековою ситуацією у регіоні.

Як повідомляє PAP, про це Качинський заявив в інтерв’ю Gazeta Polska Codziennie, пише "Європейська правда".

Лідер ПіС заявив, що не є оптимістом з приводу того, коли чекати кінця штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, та що Польщі варто бути готовою до років нестабільності і гібридних атак.

"Росіяни так проводять свої операції, і Україна цьому найкращий приклад. Я не виключаю, що ту прикордонну стіну, яку вже будують, доведеться посилити і продовжити на кордоні з Україною", - сказав Качинський. 

"Ми ще не знаємо, у якому напрямку та агресія буде розгортатися, за якою моделлю буде діяти РФ - тому що вона стоїть за цим. Звісно, у наших спецслужб є інформація, це дозволяє готуватись до різних сценаріїв, але чітких сигналів наразі немає. Але важко не скласти враження, що зараз все вступає у нову фазу", - додав лідер ПіС. 

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

Неофіційно відомо, що у Польщі очікують загострення ситуації на кордоні на Різдво.

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Польща шантаж мігрантами Білорусь Росія
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