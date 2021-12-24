Лидер ПиС допустил продление "стены" на границе с Беларусью также на границу с Украиной

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что допускает продолжение постоянного ограждения, которое начинают строить на границе с Беларусью, также на границу с Украиной, объяснив это неуверенной ситуацией в регионе.

Как сообщает PAP, об этом Качиньский заявил в интервью Gazeta Polska Codziennie, пишет "Европейская правда".

Лидер ПиС заявил, что не оптимист по поводу того, когда ждать конца искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе, и что Польше следует быть готовой к годам нестабильности и гибридным атакам.

"Россияне так проводят свои операции, и Украина этому самый лучший пример. Я не исключаю, что ту пограничную стену, которую уже строят, придется усилить и продолжить на границе с Украиной", - сказал Качиньский.

"Мы еще не знаем, в каком направлении будет разворачиваться агрессия, по какой модели будет действовать РФ - потому что она стоит за этим. Конечно, у наших спецслужб есть информация, это позволяет готовиться к разным сценариям, но четких сигналов пока нет. Но трудно не составить впечатление, что сейчас все вступает в новую фазу", - добавил лидер ПиС.

Напомним, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда у пункта пропуска Брузги-Кузьница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация стала спокойнее, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, все же перешедшим границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.

Неофициально известно, что в Польше ожидают обострения ситуации на границе Рождества.

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