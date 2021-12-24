Український експорт до 12 країн ЄС через територію Польщі зупинений з серпня - уряд

Заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Наєм заявив, що вітчизняний експорт через Польщу до 12 держав Європейського Союзу повністю зупинений з серпня.

Про це він сказав під час форуму "Велике Будівництво: Дороги та Мости", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За його словами, сталося це через обмеження на видачу квот, які Польща наклала на українські компанії, що здійснюють міжнародні вантажні автомобільні перевезення.

Читайте також Торгівля між Україною і Польщею цьогоріч перевищить рекордні мільярдів

"Починаючи з серпня у нас повністю зупинено весь експорт до Польщі. Польща – це 12 країн Європейського Союзу, до яких ми експортуємо свої товари. Це означає, що на сьогодні у нас 34 тисячі перетинів кордону не відбулось, тому що польській уряд не надає нам цих дозволів.

Наслідки – це близько 500 млн євро минулого року. Цього року ці цифри будуть набагато більшими", - сказав Наєм.

Як повідомялося, Україна готується подати скаргу на дії Польщі щодо дозволів на авіаперевезення в торговельний арбітраж.

Про те, якими є шанси на перемогу і чи не несе це додаткові політичні ризики для Києва, читайте в статті Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди