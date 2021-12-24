Украинский экспорт в 12 стран ЕС через территорию Польши остановлен с августа - правительство
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Найем заявил, что отечественный экспорт через Польшу в 12 государств Европейского Союза полностью остановлен с августа.
Об этом он сказал во время форума "Большое Строительство: Дороги и Мосты", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.
По его словам, произошло это из-за ограничений на выдачу квот, которые Польша наложила на украинские компании, осуществляющие международные грузовые автомобильные перевозки.
"Начиная с августа у нас полностью остановлен весь экспорт в Польшу. Польша – это 12 стран Европейского Союза, в которые мы экспортируем свои товары. Это значит, что на сегодняшний день у нас 34 тысячи пересечений границы не произошло, потому что польское правительство не предоставляет нам этих разрешений.
Последствия – это около 500 млн евро в прошлом году. В этом году эти цифры будут гораздо больше", - сказал Найем.
Как сообщалось, Украина готовится к подаче жалобы на действия Польши по поводу разрешений на авиаперевозки в торговый арбитраж.
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